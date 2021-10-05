Владимир, 5 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области 5 октября подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 55 тыс. 339 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 50 тыс. 333 пациента, в том числе 132 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1993 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.