Ташкент, 5 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Главы Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули важность наиболее полного задействования потенциала регионов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

«Достигнута договоренность о запуске нового механизма сотрудничества — Форумов регионов», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4−5 октября президент Туркмении Бердымухамедов находится в Ташкенте с официальным визитом.