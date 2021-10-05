Москва, 5 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Запрос к Черногории о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова начала готовить Генпрокуратура РФ. На родине Исмаилову грозит уголовная ответственность, сообщает 5 октября пресс-служба ведомства.

Барвенковский Черкизовский рынок после закрытия. Октябрь 2010 года

В Генпрокуратуре отметили, что взаимодействуют с компетентными органами Черногории в рамках международных договоров. Россия ранее объявила Тельмана Исмаилова и его брата Вагифа в международный розыск из-за обвинений в убийстве и незаконном обороте оружия.

«В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей. Он известен как бывший директор Черкизовского рынка в Москве и один из богатейших российских бизнесменов. Задержали Исмаилова в Черногории 1 октября.

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