Москва, 5 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Работа над федеральным бюджетом возвращается к привычным параметрам. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Afedin Алексей Кудрин

«Я бы назвал этот бюджет бюджетом, который переходит к обычному стабильному развитию. Постпандемийному, хотя пандемия не завершилась, мы сейчас переживаем очередную волну — но он уже переходит к своим базовым механизмам исполнения», — заявил Кудрин.

«В том числе это сказывается в том, что бюджетное правило больше не будет правиться, и не будут применяться исключительные механизмы для наращивания расходов», — указал он.