Чита, 5 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 5 октября от коронавируса полностью привиты уже 327 704 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Ещё 345 723 гражданина получили первый компонент вакцины. Таким образом, за последние сутки первый компонент вакцины от инфекции поставили 809 человек, завершили вакцинацию 813 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

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