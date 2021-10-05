Москва, 5 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Российское движение школьников (РДШ) вместе со своими партнерами в преддверии Дня учителя исполнило мечты трех педагогов: Терещенковой Татьяны Ивановны из Ульяновска, Хамидуллиной Риты Валерьяновны из деревни Дербишева Челябинской области и Монгуш Татьяны Андреевны из Красноярска. Об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День учителя. Советская открытка

При этом активисты РДШ рассказали о мечтах своих педагогов в рамках всероссийской акции «Мечта учителя», которую организация запустила неделю назад.

Татьяна Ивановна Терещенкова работает старшей вожатой в гимназии №44 г. Ульяновска и одна из ее учениц рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что главной мечтой педагога является поездка в Крым. Инициатива активистки была поддержана РДШ, поэтому школьники гимназии поздравили своего преподавателя с наступающим праздником и подарили любимой вожатой билеты на полуостров.

Хамидуллина Рита Валерьяновна является учителем начальных классов школы в деревне Дербишева Челябинской области и один из ее учеников рассказал на странице своей матери в соцсети «ВКонтакте», что педагог мечтает о полёте на вертолёте. Российское движение школьников помогло юному активисту исполнить мечту Риты Валерьяновны, и учитель для осуществления своей мечты отправилась в Москву.

Татьяна Андреевна Монгуш из школы № 44 г. Красноярска мечтала совершить экстремальный прыжок на тарзанке, чтобы почувствовать адреналин и испытать новые ощущения. Об этом рассказала одна из ее учениц на своей странице в соцсети «ВКонтакте», которая вместе с РДШ подарила своему педагогу купон на исполнение этого прыжка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова рассказала, что профессия учителя требует колоссального напряжения и колоссальной ответственности.