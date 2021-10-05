Пермь, 5 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 512 новых заражений коронавирусом. Предыдущий показатель превышен на два случая, сообщает 5 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 104 096 носителей коронавируса. Выздоровели 91 417 пермяков. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 4225 пациентов. Коечный фонд свободен на 10,5%.

От коронавирусной инфекции в Прикамье скончались 4999 человек. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.