Петрозаводск, 5 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Республике Карелия от коронавирусной инфекции привились более 209 тыс. жителей, это 54,1% от числа лиц, подлежащих вакцинации, из расчета иммунизации 80% взрослого населения. Об этом сообщил 5 октября министр здравоохранения республикиМихаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

По данным на 5 октября, первым компонентом антиковидной вакцины привились 209 755 жителей Карелии. Полностью привились 193 535 человека — 49,9% от числа лиц, подлежащих вакцинации.

«Вакцина против коронавируса есть во всех медицинских организациях — более 121 000 доз. В ближайшие дни поступит ещё 28 500 доз», — подчеркнул чиновник.