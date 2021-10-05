Ташкент, 5 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Переговоры президентов Узбекистана и Туркмении Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

В сообщении говорится, что главы государств с удовлетворением отметили динамику роста взаимной торговли в последние годы и договорились задействовать все имеющиеся ресурсы и возможности для дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота.

«Одно из таких направлений — наращивание и диверсификация номенклатуры взаимных поставок востребованной продукции с созданием торговых домов и выходом на рынки третьих стран», — говорится в сообщении.

Среди перспективных направлений двустороннего взаимодействия названы развитие промышленной кооперации в различных отраслях, включая сборку автомобилей, производство химических товаров, электротехнической продукции и бытовой техники, выпуск строительных материалов, глубокая переработка хлопкового волокна и плодоовощной продукции, создание логистической инфраструктуры.