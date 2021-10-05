Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ленинградской области полностью завершена уборка зерновых культур. По предварительным данным, собрано 142,1 тыс. тонн зерна. Об этом 5 октября сообщили в комитете по агропромышленному комплексу (АПК) Ленинградской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Средняя урожайность составила 34,5 ц/га, что почти на 20% выше средних значений по России.

«В условиях засушливого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодняшний день являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 ц/га, компании «Идаванг Луга», «Рабитицы», «Русское поле», «Рапти», показавшие урожайность выше 40 ц/га», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Отметим, что в Ленинградской области выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.