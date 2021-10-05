Липецк, 5 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Липецкой области 5 октября подтверждено 246 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 54 тыс. 232 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 47 тыс. 187 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 334 — за последние сутки.

За весь период скончались 1712 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.