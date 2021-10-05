Саратов, 5 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 32 летальных исхода среди носителей коронавируской инфекции. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 5 октября составляет 3155 человек.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15 мужчин и 17 женщин в возрасте от 25 до 93 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 90 367 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 82 068 человек.

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