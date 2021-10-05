Токио, 5 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Студия Wildman отменила разработку VR-игры Panzer Dragoon Voyage Record из-за смерти генерального директора компании Харуто Ватанабе. Об этом 5 октября сообщает портал Gematsu.

Steampowered.com Кадр игры «Panzer Dragoon»

Пока нет информации о том, что послужило причиной смерти Ватанабе. Разработчики отметили, что контракт с SEGA на издание игры также был расторгнут. Журналисты Gematsu обратили внимание, что объявления об отмене Panzer Dragoon Voyage Record на английской и японской twitter-страницах Wildman были удалены вскоре после публикации.

Для справки: игра Panzer Dragoon Voyage Record должна была выйти на PlayStation 4 (PSVR) и ПК. Проект был анонсирован 10 марта 2020 года, в день 25-летия релиза оригинальной Panzer Dragoon.