Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выявили 242 носителя SARS-CoV-2, что на четыре человека меньше, чем днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных лабораторией положительных тестов получили жители города Кудрово. Об этом 5 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

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Помимо Кудрово, где выявлено 20 заболевших, большой показатель зараженных за сутки отмечен в городах Всеволожск (17), Кириши (15), Тихвин (13) и Сланцы (12).

Всего с начала пандемии в Ленобласти было выявлено 70 382 зараженных коронавирусом, из них 52 936 человек вылечились, в том числе по выздоровлению за минувшие сутки был выписан 81 человек. От COVID-19 в регионе скончался 2481 пациент, в том числе ещё два летальных исхода были зарегистрированы за прошедшие сутки — это столько же, сколько и сутками ранее.