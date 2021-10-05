Кемерово, 5 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 октября, за минувшие сутки было выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 169 случаев.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Кемерово — 27, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 16, Белово — 15, Юрга — 14, Мыски — семь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Калтан — три, Краснобродский — три, Осинники — три, Беловский МО — три, Юргинский МО — три, Тайга — два, Гурьевский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Промышленновский МО — два, Таштагольский МР — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 177 пациентов выздоровели, шестеро скончались.