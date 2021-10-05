Курск, 5 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Курской области 5 октября зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 58 тыс. 745 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 52 тыс. 657 пациентов, в том числе 152 — за последние сутки.

Скончались 1477 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.