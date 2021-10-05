Якутск, 5 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Якутии продолжают ежедневно выявлять много новых случаев заражения COVID-19. За сутки в регионе заболели 224 человека, погибли восемь, выздоровели — три, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 октября на основании данных с сайта стопкоронавирус.рф.

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Более половины заболевших — жители Якутска. Большое количество новых случаев COVID-19 также в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Нерюнгринском и Алданском районах. За время пандемии в регионе заразились коронавирусом 55 218 человек, погибли от инфекции — 1242.

Полностью привились от коронавируса 332 924 жителя региона, ревакцинацию прошли — 12 643. Использовано 68,6% от общего объёма вакцины, поступившей в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в течение последнего месяца наблюдается такая статистика: умирают от коронавируса ежедневно 3−8 человек, выздоравливают — 1−3