Москва, 5 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы пресекли работу ячеек экстремистской организации, следователи возбудили уголовное дело, сообщает 5 октября пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

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По данным СК, группа лиц не позднее декабря 2019 года организовала на юго-западе Москвы работу запрещенной на территории Российской Федерации международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили в одной из квартир на улице Вавилова. Там участники движения изучали экстремистскую литературу.

Возбуждено уголовное дело по ч. ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»). Следователи, совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии, проводят обыски в местах проживания организаторов и участников. Установлены и задержаны подозреваемые.

В пресс-центре МВД России уточнили, что речь идёт о сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане попали в поле зрения правоохранителей два местных жителя. Их уличили в участии в деятельности экстремистской организации.