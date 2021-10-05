Токио, 5 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новую серию Land Cruiser 300. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Land Cruiser 300

Главными особенностями обновленного внедорожника стали новый 3,3-литровый дизельный двигатель V6 с двойным турбонаддувом, новый дизайн экстерьера, а также новое оснащение.

Новый Land Cruiser 300 построен на базе платформы Toyota New Global Architecture (TNGA). Представлено шесть комплектаций новинки. Кроме основных версий GX, GXL, VX и Sahara модель также получила более роскошную модификацию Sahara ZX и ориентированную на бездорожье комплектацию GR Sport.

Двигатель V6 сочетается с безальтернативной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.

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