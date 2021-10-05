Вологда, 5 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали восемь человек, с начала пандемии — 1927. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

По данным штаба, за сутки в регионе выявили 265 случаев COVID-19, общее число заражений превысило 70 тысяч. Число выздоровевших накануне, 4 октября, пополнил 231 человек. Общее число перенесших инфекцию достигло 63 189.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в России было выявлено 25 110 случаев COVID-19, скончались 895 человек.