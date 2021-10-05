Нижневартовск, Югра, 5 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) из лицея № 2 эвакуировали более 600 сотрудников и учеников после распыления газа из перцового баллончика на цокольном этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск».

Björn Hansson Газовый баллончик

Данную информацию подтвердили СМИ в горадминистрации Нижневартовска и в лицее.

Помещение лицея проветривается. Помощь медиков не понадобилась, говорится в информации канала. Обстоятельства происшествия и лицо, распылившее газ, устанавливаются. Учащиеся второй смены посетят занятия в дистанционном формате.