София, 5 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В ближайшее время под давлением болгарской общественности официальная София рассмотрит вопрос о заключении с российским концерном «Газпром» долгосрочного контракта на поставку в Болгарию природного газа. Такое мнение выразил болгарский экономист Петар Дончев в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

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По словам эксперта, на данный момент в условиях резкого повышения тарифов на энергоносители в Болгарии абсолютное большинство граждан этой страны оказались не в состоянии оплачивать коммунальные счета, причем ЕС отказался выделять Болгарии дополнительные средства на выплату болгарам соответствующей материальной помощи.

«Единственным выходом из сложившейся ситуации для болгарской стороны является подписание с Россией крупного газового контракта, — отметил, в частности, он. — Это позволит обеспечить Болгарию относительно недорогим качественным топливом и фактически спасет сотни тысяч наших соотечественников от долгов по ЖКХ».

Как подчеркнул П. Дончев, в противном случае страну могут захлестнуть новые акции протеста.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о возможности заключения юридического соглашения между правительством Болгарии и «Газпромом» относительно регулярных поставок болгарским потребителям российского газа.

«Это произойдет при прагматичном подходе и политической воле болгарских властей», — сказала она.