Вашингтон, 5 октября 2021, 12:02 — REGNUM Бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила мемуары, в которых заявила, что Трамп и президент РФ Владимир Путин, как ей казалось, пренебрегали ей из-за ее пола.
Когда ее посадили рядом с Путиным в ходе экспертного мероприятия в России, пишет Хилл, она долго думала, почему ей выделили именно это место.
В итоге она пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента.