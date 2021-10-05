Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила мемуары, в которых заявила, что Трамп и президент РФ Владимир Путин, как ей казалось, пренебрегали ей из-за ее пола.

Путин и Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пол — это важный вопрос в том, как оформились и сдерживались мои возможности. А в трудную минуту, особенно в трамповском Белом доме, они были настоящим препятствием в моей работе», — пишет она в своей книге «Вам тут делать нечего».

Когда ее посадили рядом с Путиным в ходе экспертного мероприятия в России, пишет Хилл, она долго думала, почему ей выделили именно это место.

В итоге она пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента.