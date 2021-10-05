Москва, 5 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В России расходы на подарок классному руководителю ко Дню учителя за два года выросли на 20% — с 2650 руб. в 2019 году до 3200 руб. в 2021 году, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Больше всех в 2021 году на подарки педагогам потратят родители школьников в Москве — в среднем 4000 рублей, Санкт-Петербурге — 3000 рублей, Екатеринбурге — 2700 рублей, Краснодаре — 2600 рублей, Воронеже, Новосибирске и Ростове-на-Дону — по 2500 рублей.

Самые низкие траты на подарки учителям у родителей учеников школ в Волгограде — 2300 рублей, Нижнем Новгороде, Перми — по 2300, рублей, Казани, Уфе — по 2200 рублей и Омске — 2100 рублей.

Опрос проведен 15−28 сентября 2021 года среди 3000 родителей школьников в 559 населенных пунктах России.

Как сообщало ИА REGNUM, самый популярный подарок ко Дню учителя — цветы. Букеты на профессиональный праздник покупают 43% родителей.

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