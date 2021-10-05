Лондон, 5 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Рекордные цены на газ зафиксированы в Европе, об этом свидетельствуют данные торгов 5 октября.

Петр Данилов ИА Красная Весна Газ

По информации биржи ICE, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в процессе торгов стоил $1 300 за 1 тыс. кубометров. Это соответствует €108,4 за МВт ч, если учесть текущий обменный курс евро к доллару.

Напомним, после открытия торгов газ стоил $1200 за тысячу кубометров, затем приблизился к отметке в $1230.

Как сообщало ИА REGNUM, газ в Европе стал стремительно расти в цене с 10 сентября. Тогда он стоил $710 за тысячу кубометров.

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