Москва, 5 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не выступят на турнире Finlandia Trophy. Об этом 5 октября сообщил их тренер Александр Свирин.

Luu Александра Степанова и Иван Букин

«Саша и Иван не будут выступать в Финляндии», — приводит слова Свирина ТАСС.

По его словам, причиной стало то, что Степанова переболела инфекционной ангиной и ещё не успела восстановиться.

Турнир Finlandia Trophy состоится 7 октября. Степанова и Букин являются серебряными призёрами чемпионата Европы в танцах на льду.