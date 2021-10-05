Тегеран, 5 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Иран готов помощь строительству альтернативной дороги в Сюникской области Армении, идущей в обход территории, которую взял под контроль Азербайджан. Об этом замминистра дорог и городского развития Ирана Хейролла Хадами рассказал в интервью иранскому изданию Pars Today после визита в Армению.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Мы ведём переговоры с армянской стороной, чтобы грузовые и пассажирские перевозки по этой дороге нормализовались как можно скорее. Межгосударственная дорога Иран-Армения имеет стратегическое значение для Ирана», — сказал замминистра.

Хадами отметил, что у иранских строительных компаний большой опыт в строительстве дорог. Они готовы предоставить свои технические возможности, чтобы дорога была построена как можно быстрее. Замминистра также сообщил, что в Армении также идёт строительство трассы, которая соединит Иран и Грузию.

Напомним в Армении началось строительство дороги, которая соединит Татев и Кафан. Она необходима для того, чтобы грузовики из Ирана могли проехать по Сюникской области, не заезжая на участок, где контроль с 12 сентября взяли азербайджанские силовики.