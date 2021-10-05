Барун-Хемчикский район, Тыва, 5 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Туве вынесен приговор по делу об угрозе убийством сотруднику полиции по телефону. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, на скамье подсудимых оказался житель Барун-Хемчикского района.

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По данным следствия, в марте он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на личный номер дознавателя, которая ранее расследовала и направила в суд уголовное дело об угрозе убийством. Дозвонившись, мужчина начал оскорблять женщину нецензурными словами и пригрозил убийством.

По итогам слушаний судья признал вину подсудимого доказанной. С учётом непогашенной судимости по совокупности ему назначено наказание в виду 2 лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.