Новосибирск, 5 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Профессиональный праздник сегодня, 5 октября, отмечают педагогические работники. В пенсионном законодательстве для них предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости. Данное право у них сохранилось и после внесения изменений в пенсионное законодательство с 1 января 2019 года, напомнило новосибирское отделение Пенсионного фонда России.

Сергей Строителев ИА REGNUM Наставления учителя

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«В Новосибирской области почти 22 тысячи педагогов являются получателями досрочной страховой пенсии по старости», — уточнили в ПФР.

Отмечается, что страховая пенсия по старости у педагогов может быть назначена независимо от возраста. При этом одним из условий для её назначения является наличие специального профессионального стажа определенной продолжительности. Он должен составлять не менее 25 лет. С января 2019 года для этой категории граждан был введён отложенный срок выхода на пенсию на 5 лет при выработке выслуги лет (спецстажа). Увеличение срока выхода на пенсию на 5 лет вводится поэтапно.