Москва, 5 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Одна из причин очередного роста курса биткоина стало обещание американских властей не запрещать криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

В блокчейне биткоина

«Рост биткоина более чем на 3 тыс. долларов связан с рядом факторов, — сказала она. — В первую очередь это решение американского регулятора — глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что в США, несмотря на ужесточение контроля, не ожидается запрета на криптовалюты. Причиной роста котировок стало также то, что одна из глобальных платежных системы представила систему «Универсального платежного канала». Ее разработка будет способствовать ускоренной конвертации цифровых валют. Еще одной положительной новостью для криптовалютного рынка стала отмена запрета на майнинг криптовалют в Иране», — сказал Пажинская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в конце 2021 года стоимость биткоина может достигнуть 100 тысяч долларов.