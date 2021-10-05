Благовещенск, 5 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Ученики Центральной детской школы искусств Благовещенска переведены на дистанционное обучение. Причиной этого стали скопления бродячих собак возле учреждения дополнительного образования и отключение воды по вине сотрудников строительной компании, написала газета «Амурская правда».

Tololo.ru Бродячие собаки

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«Через редакцию хотим привлечь внимание администрации Благовещенска к двум проблемам. Во-первых, это отсутствие водоснабжения в школе, из-за чего ее ученики вынуждены заниматься дистанционно. Работники строящейся высотки на перекрестке улиц Горького и Шевченко перерубили водопроводную трубу, питающую ЦДШИ. Заниматься в здании без водоснабжения нельзя, и дети вынужденно ушли на удаленку, а на носу отчетные концерты.

Во-вторых, во дворе дома на Шевченко, 80, где прокуратура месяц назад выдала предписание отловить собак, стая только множится. На днях пришлось отбивать первоклассника от этих животных. К счастью, не покусали, но истерика, слезы, ребенок не мог пройти в школу. Просим помочь в решении проблем», — обратились в СМИ родители учеников школы искусств.

В мэрии опровергли информацию о том, что причиной отключения воды стала стройка и пояснили, что, возможно, трубы просто прорвало. Там заверили, что проблему решают и выразили понимание, что «дистанционка» — неподходящий формат для обучения музыкантов. Вопрос бродячих собак также решается, животных отлавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске на удалённый формат обучения из-за COVID-19 перевели все организации дополнительного образования детей, в том числе спортивные секции. Горожане были возмущены такими мерами.