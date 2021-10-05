Пенза, 5 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день коронавирус выявили у 251 жителя, сутками ранее заболели 255 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 5 октября в регионе всего зарегистрировали 71 850 случаев заражения.

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Выздоровели 57 949 жителей, в том числе за сутки — 70 человек. Скончались за время пандемии 2823 ковид-пациента, из них 25 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 4 октября в регионе под запретом массовые мероприятия, оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках. Приостановлена работа фуд-кортов, кроме доставки заказов и обслуживания навынос. Также усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19.

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