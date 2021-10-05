Мурманск, 5 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Мурманской области работа двадцати педагогов отмечена ведомственной наградой — знак «Отличник просвещения РФ» получили учителя из Мурманска, Апатитов, Североморска, Александровска, Кольского и Кандалакшского районов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учитель на уроке

«Всех поздравляю с Днём учителя. Учитель — это всё-таки такое широкое понятие. И сегодня здесь среди гостей и учителя школ, и преподаватели наших колледжей, и воспитатели детских садов. Педагогический работник — этот тот человек, который независимо от того, есть ли в семье ученика внимание и ценности, делает всё для того, чтобы ребёнок был успешным, счастливым, и чтобы понимал, что такое хорошо и плохо. А в эпоху интернета, когда дети с телефоном живут, конечно, история с ценностями становится актуальнее, чем когда-либо. Поэтому спасибо вам огромное за ваш труд», — отметил Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали самые популярные подарки ко Дню учителя.