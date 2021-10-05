Казань, 5 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 5 октября зарегистрировали 27 401 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 70 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Всего выздоровели 23 397 ковид-пациентов, скончались 765 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 39 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на восемь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от COVID-19 привились по состоянию на 4 октября 1 млн 88 тыс. 887 человек.

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