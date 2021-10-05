Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 1894 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 5 октября в федеральном оперштабе. Таким образом, цифра новых носителей за сутки снизилась на 304 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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Общее количество случаев заражения коронавирусом в Петербурге за время пандемии составляет 632 047 случаев. Из числа тех, кто заболел, выздоровели 587 595 человек, в том числе за минувшие сутки выписаны 1567 пациентов.

Кроме того, за последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 58 человек, это на два человека меньше, чем сутками ранее. Всего от ковида в городе к 5 октября умерли 22 145 человек. Летальность болезни в Петербурге по-прежнему составляет 3,5%.