Москва, , 11:46 — REGNUM Ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Афганистане, обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

Отмечается, что в ходе разговора российский лидер поздравил своего коллегу из Таджикистана с днём рождения.

Также указывается, что сторонами был подтверждён взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества двух стран.

«Главы государств обсудили также последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что положение женщин в Афганистане, после того, как власть в стране захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является ужасным.