Калуга, 5 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 октября. Днём ранее, 4 октября, в регионе было зарегистрировано 124 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 833 человек, 46 251 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 732 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.