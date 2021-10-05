Хабаровск, 5 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Хабаровске во время торжественного вечера в честь Дня учителя 5 октября педагогам вручили ключи от служебных квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

ИА REGNUM Педагоги

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На сегодняшний день 26 учителей Хабаровска входят в список лучших педагогов края.

Уже принято решение о строительстве двух школ — в микрорайоне «Строитель» и в районе улицы Демьяна Бедного. Также обсуждается возведение образовательных учреждений на улицах Панфиловцев и Выборгской.

Во время церемонии грамоты, благодарности и медали получили 90 педагогов. А десять учителей в ближайшее время справят новоселье.

В завершении вечера для учителей выступили артисты балета Аллы Духовой Todes.

Как сообщало ИА REGNUM, самый популярный подарок ко Дню учителя — цветы. Букеты на профессиональный праздник покупают 43% родителей школьников в России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.