Уфа, 5 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Майор полиции Ильдар Сайфутдинов назначен на должность начальника отдела ДПС, розыска и административной практики Управления ГИБДД МВД по Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии.

Отмечается, что Сайфутдинов родился 10 января 1984 году в Кушнаренковском районе. В 2007 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ. Служит в органах внутренних дел с 2007 года.

«До момента своего назначения занимал должность инспектора по особым поручениям контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД по Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.