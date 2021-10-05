Москва, 5 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Российской Федерации за последние сутки выросло на 25 110, достигнув 7 637 427. Об этом 5 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне, 4 октября, в России выявлено заражение 25 781 человека. Новые случаи обнаружены во всех регионах страны. У 8,4% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Наибольший прирост зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

За сутки в России зафиксирована максимальная суточная смертность с начала пандемии.