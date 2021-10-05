Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. На Камчатке вакцинировали от COVID-19 уже 89 694 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве 5 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«На сегодняшний день серьезный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и гриппом отмечается по всей стране. Эксперты рекомендуют пройти вакцинацию. Сегодня Камчатский край приблизился к 90 тысячам привитых граждан», — сообщил пресс-секретарь Минздрава Камчатки Артем Днепровский.

На Камчатку поступило уже более 139 тыс. доз вакцины от коронавируса.

За последние сутки в регионе выявили 41 случай заражения COVID-19, за всё время — 19 923.

В ковидных стационарах проходят лечение 175 человек. Свободными остаются в инфекционных госпиталях всего 95 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ревакцинировались от COVID-19 уже более 11 тыс. амурчан, прививки от гриппа поставили 123 252 человека.