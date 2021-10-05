Москва, 5 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября. На это рассчитывают разработчики препарата. Об этом в ходе экспертной дискуссии «Перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-CоV-2» в Новосибирске заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Он отметил, что сотрудники из Российского фонда прямых инвестиций, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении.

«Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали, что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь-ноябрь», — цитирует ТАСС Гущина.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» ВОЗ был приостановлен в середине сентября из-за того, что во время инспекции одного из заводов, где производится вакцина, было обнаружено, что предприятие не соответствует новой практике производства.

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На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в Всемирной организации здравоохранения сняты. По словам главы аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейраса, ВОЗ одобрит российскую вакцину от COVID-19 уже в ближайшие месяцы.