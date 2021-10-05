Москва, 5 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Новое акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МССС), подконтрольное правительству Санкт-Петербурга, признано правительством России единственным строителем метрополитена в городе на Неве. Об этом 5 октября стало известно ИА REGNUM.

Metrostroy-spb.ru Объект «Метростроя»

Как следует из документа, МССС «становится единственным исполнителем осуществляемых комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга закупок работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры внеуличного транспорта».

Согласно распоряжению, АО МССС сможет привлекать субподрядчиков и соискателей, но при этом должно выполнять не менее 40% личных обязательств по госконтрактам. К распоряжению приложен перечень из 37 объектов метрополитена, строительство или реконструкция которых планируется. Например, завершение строительства долгожданных станций «Горный институт», «Театральная», а также продление существующих линий метрополитена, полная замена эскалаторов и вентиляционных шахт на станциях «Технологический институт», «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и многих других.

Напомним, несколько десятилетий единственным и генеральным подрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии. В ноябре 2020 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «Метрострой» находится в «предбанкротном состоянии» при том, что город имеет всего 25% акций и практически не управляет активами. Ввиду чего на смену обанкротившемуся в 2021 году ОАО было создано новое АО, с участием группы ВТБ, в котором большая доля активов принадлежит Смольному.