Москва, 5 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Дочь вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Алина, попавшая в «досье Пандоры» (крупное расследование международного консорциума журналистов), может быть собственником пакета акций в гостиничной компании Татарии. ИА REGNUM выяснило, что Алина Маратовна Киреева (в девичестве — Хуснуллина), чьи данные полностью совпадают с данными дочери вице-премьера, на конец декабря 2020 года владела долей в АО «Гостиница «Чистополь». Помимо этого, треть этого же актива принадлежала Розе Хуснуллиной, данные которой идентичны данным матери чиновника.

Акционеры гостиницы «Чистополь». Выдержка из отчётности

Напомним, «досье Пандоры» предъявило Алине Киреевой (Хуснуллиной) наличие «неучтённой» офшорной компании, на которую была оформлена дорогостоящая недвижимость. Официально данные сведения семья Хуснуллиных пока не комментировала.

Между тем Алина Маратовна Киреева, носившая в девичестве фамилию Хуснуллина, имеет как минимум два актива в Татарии, откуда родом Марат Хуснуллин.

За Киреевой с июня 2011 года числится статус индивидуального предпринимателя в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества. Оформлен статус в Казани. Из материалов одного судебного дела от 2015 года известно, что ИП принадлежали на праве собственности нежилые помещения на улице Чистопольская, 7 в Казани.

Помимо статуса ИП, Алина Маратовна Киреева является владельцем 29,99% акций в АО «Гостиница «Чистополь». Эти данные фигурируют в пояснительной документации к финансовому отчёту компании за 2020 год. Также 27,15% акций принадлежат Розе Гарафутдиновне Хуснуллиной, данные которой идентичны данным матери вице-премьера. Оставшиеся пакеты акций распределены между Ангелиной и Дмитрием Симаковыми.

Из отчёта АО «Гостиница «Чистополь» следует, что из-за приостановки работы гостиницы в период пандемии выручка уменьшилась на 3,4 млн рублей, составив 11,6 млн рублей, но госпомощь фирма не получила, так как на тот момент не входила в реестр малого и среднего предпринимательства. Позднее это упущение исправили, но не сообщалось, удалось ли юрлицу получить субсидию как представителю наиболее пострадавшей от пандемии отрасли.

Примечательно: в 2011 году, когда Сбербанк взыскивал солидарно с гостиницы, ООО «Агропромышленная корпорация «Чистое поле», ОАО «Чистопольский хлебозавод» более 9,3 млн рублей долга по кредитному договору, его целиком в ходе слушаний погасил первый соответчик. Если проследить цепочку собственников ООО, то на одном из участков мы столкнемся с бывшим министром финансов Татарии, экс-главой правления лопнувшего «Татфондбанка» Робертом Мусиным.

Возвращаясь к активам семьи Хуснуллина.