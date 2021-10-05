Москва, 5 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 895 человек, сообщает 5 октября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель является максимальным с начала пандемии. Прежний максимум был зафиксирован два дня назад, 3 октября. Тогда скончались 890 заболевших. Накануне, 4 октября, от ковида умерли 883 жителя России.

Всего с начала пандемии в России умерли от коронавирусной инфекции 211 696 человек.

В штабе рассказали, что за сутки выздоровели более 18,5 тыс. заболевших. С начала распространения вируса сумели поправить здоровье 6 759 059 человек.