Джакарта, , 11:38 — REGNUM Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военных Мьянмы в поддержании мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

Армия Мьянмы Paul Vrieze (VOA)

АСЕАН предложила Мьянме помочь улучшить ситуацию в стране.

В Малайзии разочарованы тем, что власти Мьянмы не сотрудничают со специальным посланником АСЕАН по Мьянме.

Число погибших в результате насилия в Мьянме достигло более 1100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии приняла участие во встречах в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Подробнее в материале: Страны АСЕАН разочарованы урегулированием ситуации в Мьянме