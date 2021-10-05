Джакарта, 5 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военных Мьянмы в поддержании мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

Paul Vrieze (VOA) Армия Мьянмы

АСЕАН предложила Мьянме помочь улучшить ситуацию в стране.

В Малайзии разочарованы тем, что власти Мьянмы не сотрудничают со специальным посланником АСЕАН по Мьянме.

Число погибших в результате насилия в Мьянме достигло более 1100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии приняла участие во встречах в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Подробнее в материале:Страны АСЕАН разочарованы урегулированием ситуации в Мьянме