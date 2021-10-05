Нью-Дели, 5 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. На индийском авторынке представлен новый кроссовер компании Tata под названием Punch. Об этом сообщает издание Business Today India.

Tata Motors Tata Punch

Дилеры компании уже начали прием заказов на новинку. Стоимость модели примерно сопоставима с ценой на российскую Lada Granta, то есть составляет от 550 до 800 тыс. рублей.

Длина Punch равна 3827 мм, ширина — 1742 мм, а высота 1615 мм. При этом размер колесной базы составляет 2445 мм. Кроссовер предлагается с колесами на 15 или 16 дюймов. Дорожный просвет достигает 190 мм.

Tata Punch идет только с передним приводом. Под капотом кроссовера стоит «атмосферник» на 1,2 л производительностью 86 л. с. Двигатель идёт в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с «роботом». Также Tata Punch может получить турбированный двигатель.

Напомним, 7 октября компания Mercedes-Benz представит на авторынке Индии S-Class местной сборки.

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