В Индии появился новый кроссовер Tata Punch
Нью-Дели, 5 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. На индийском авторынке представлен новый кроссовер компании Tata под названием Punch. Об этом сообщает издание Business Today India.
Дилеры компании уже начали прием заказов на новинку. Стоимость модели примерно сопоставима с ценой на российскую Lada Granta, то есть составляет от 550 до 800 тыс. рублей.
Длина Punch равна 3827 мм, ширина — 1742 мм, а высота 1615 мм. При этом размер колесной базы составляет 2445 мм. Кроссовер предлагается с колесами на 15 или 16 дюймов. Дорожный просвет достигает 190 мм.
Tata Punch идет только с передним приводом. Под капотом кроссовера стоит «атмосферник» на 1,2 л производительностью 86 л. с. Двигатель идёт в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с «роботом». Также Tata Punch может получить турбированный двигатель.
Напомним, 7 октября компания Mercedes-Benz представит на авторынке Индии S-Class местной сборки.
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