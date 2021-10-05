Кинешма, Ивановская область, 5 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Малолетняя жительница города Кинешма стала жертвой сексуального насилия. По подозрению в совершении этого преступления задержан местный житель, говорится в сообщении управления МВД России по Ивановской области.

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Сообщение о насилии над девочкой поступило в дежурную часть полиции в Кинешме в августе этого года. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Предполагаемого преступника нашли по записям камер видеонаблюдения и после опросов граждан, которые живут в районе места происшествия. Оказалось, что это 37-летний житель Кинешмы. Его задержали и передали следственным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Иваново после нападения на десятилетнюю девочку.

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