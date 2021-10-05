Северодвинск, Архангельская область, 5 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Архангельской области вынесен приговор 37-летнему северодвинцу, он признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка и распространении порнографии.

Педофил

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, осужденный на протяжении длительного времени совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери своей знакомой, а также производил фото и видеосъёмку обнаженной девочки.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в период с августа 2019 года по март 2020 года в городе Северодвинске осуждённый демонстрировал несовершеннолетним девочкам половые органы и предлагал совершить действия сексуального характера.

Приговором Северодвинского городского суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, наказанием для педофилов за их преступления должно стать пожизненное тюремное заключение, считает детский омбудсмен.